أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل. ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة. وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات. وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد. وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.

التوتر يعود إلى غزة.. قصف متبادل يزعزع التهدئة الهشة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-16 أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل.



ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة.



وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات.



وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد.



وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 03:05 PM

التوتر يعود إلى غزة.. قصف متبادل يزعزع التهدئة الهشة الاحتلال يحمّل حماس مسؤولية أي صواريخ تطلق من القطاع





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أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل.



ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة.



وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات.



وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد.



وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.