النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التوتر يعود إلى غزة.. قصف متبادل يزعزع التهدئة الهشة

الاحتلال يحمّل حماس مسؤولية أي صواريخ تطلق من القطاع

أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل.

ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة.

وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات.

وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد.

وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التوتر يعود إلى غزة.. قصف متبادل يزعزع التهدئة الهشة
سبق

أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل.

ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة.

وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات.

وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد.

وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
03:05 PM

التوتر يعود إلى غزة.. قصف متبادل يزعزع التهدئة الهشة

الاحتلال يحمّل حماس مسؤولية أي صواريخ تطلق من القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
77

أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اليوم (السبت)، ورد جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين؛ مما يزعزع تهدئة هشة بالفعل.

ووفقاً لـ"رويترز": دوت صفارات الإنذار في منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة.

وبعد بضع ساعات قصف الطيران الإسرائيلي عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن إصابات.

وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذي أنهى تصاعدًا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد.

وظلت "حماس" بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة، وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع، لكن جيش الاحتلال أعلن اليوم أن "حماس" ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,445
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,315
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,986

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة