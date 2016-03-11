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"تنطلق بهم حافلات لا تحمل لوحات".. اليونان تعتقل المهاجرين في معسكر سري

"نيويورك تايمز" تأكدت من وجوده بصور التقطتها أقمار صناعية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيداً لطردهم في موقع سري على الحدود مع تركيا، التي أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت "نيويورك تايمز" في نسختها على الانترنت، أن "المركز الخارج عن نطاق القانون هو أحد الأساليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار أزمة المهاجرين عام 2015"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات.

وبيّنت الصحيفة أنها أجرت مقابلة مع سوريٍّ، ذكر أنه اقتيد إلى الموقع القريب من قرية بوروس الحدودية.

من جهتهم شاهد صحفيون تواجدوا في المكان، جنودًا يضعون مهاجرين في آليات عسكرية، وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات بأخذ المهاجرين الذين كانوا يجوبون الشوارع.

من جانبه قال أحد السكان اليونانيين، رافضًا الكشف عن اسمه: "إن الجيش كان يطلب منا نقل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، والآن يقوم بها بنفسه".

في المقابل نفت الحكومة اليونانية تقرير "نيويورك تايمز"، معتبرة أن "جميع إجراءات الأمن الحدودي تمّت طبقًا للقانون".

وقد وصل آلاف اللاجئين إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تنطلق بهم حافلات لا تحمل لوحات".. اليونان تعتقل المهاجرين في معسكر سري
سبق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيداً لطردهم في موقع سري على الحدود مع تركيا، التي أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت "نيويورك تايمز" في نسختها على الانترنت، أن "المركز الخارج عن نطاق القانون هو أحد الأساليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار أزمة المهاجرين عام 2015"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات.

وبيّنت الصحيفة أنها أجرت مقابلة مع سوريٍّ، ذكر أنه اقتيد إلى الموقع القريب من قرية بوروس الحدودية.

من جهتهم شاهد صحفيون تواجدوا في المكان، جنودًا يضعون مهاجرين في آليات عسكرية، وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات بأخذ المهاجرين الذين كانوا يجوبون الشوارع.

من جانبه قال أحد السكان اليونانيين، رافضًا الكشف عن اسمه: "إن الجيش كان يطلب منا نقل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، والآن يقوم بها بنفسه".

في المقابل نفت الحكومة اليونانية تقرير "نيويورك تايمز"، معتبرة أن "جميع إجراءات الأمن الحدودي تمّت طبقًا للقانون".

وقد وصل آلاف اللاجئين إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
07:00 PM

"تنطلق بهم حافلات لا تحمل لوحات".. اليونان تعتقل المهاجرين في معسكر سري

"نيويورك تايمز" تأكدت من وجوده بصور التقطتها أقمار صناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن اليونان تحتجز المهاجرين تمهيداً لطردهم في موقع سري على الحدود مع تركيا، التي أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت "نيويورك تايمز" في نسختها على الانترنت، أن "المركز الخارج عن نطاق القانون هو أحد الأساليب العديدة التي تستخدمها اليونان لمنع تكرار أزمة المهاجرين عام 2015"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أنها تأكدت من وجود الموقع من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات.

وبيّنت الصحيفة أنها أجرت مقابلة مع سوريٍّ، ذكر أنه اقتيد إلى الموقع القريب من قرية بوروس الحدودية.

من جهتهم شاهد صحفيون تواجدوا في المكان، جنودًا يضعون مهاجرين في آليات عسكرية، وقامت حافلات صغيرة أخرى من دون لوحات بأخذ المهاجرين الذين كانوا يجوبون الشوارع.

من جانبه قال أحد السكان اليونانيين، رافضًا الكشف عن اسمه: "إن الجيش كان يطلب منا نقل المهاجرين إلى الجهة المقابلة، والآن يقوم بها بنفسه".

في المقابل نفت الحكومة اليونانية تقرير "نيويورك تايمز"، معتبرة أن "جميع إجراءات الأمن الحدودي تمّت طبقًا للقانون".

وقد وصل آلاف اللاجئين إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن حكومته لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.

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