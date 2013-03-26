"التحالف": اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة أطلقها "الحوثي" لاستهداف المدنيين بالمملكة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.



وأكد التحالف اعتراض وتدمير أربع طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، وتدمير الطائرة دون طيار المفخخة الخامسة التي أطلقت تجاه خميس مشيط.



كما أعلن "التحالف" عن إطلاق المليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق في محافظة الجوف، مشيرا إلى أن الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.



وأكد "التحالف" تدمير طائرة دون طيار مفخخة "سادسة" أطلقت تجاه مدينة #نجران، مشيرا إلى استمرار المحاولات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.



كما أشار التحالف إلى اعتراض وتدمير الطائرة بدون طيار المفخخة السابعة باتجاه خميس مشيط.



كذلك أشار "التحالف" إلى اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثامنة كانت باتجاه المملكة.