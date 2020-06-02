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"العلكمي" يتفقّد الإجراءات الوقائية من "كورونا" بتعليم سراة عبيدة

مع عودة الموظّفين لمقرّات العمل

يتابع مدير إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ جاهزية الإدارة ومبانيها من حيث النظافة والتعقيم، مع عودة الموظفين لمقرّات العمل.

جاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية من فيروس كورونا.

وأكد مدير تعليم سراة عبيدة، ضرورة إنجاز المعاملات مع التحول للنظام التقني في خدمة المستفيدين والمراجعين بدلًا من حضورهم.

وأشاد بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، نفذت مع عودة موظفيها لمقرات العمل، حزمةً من الإجراءات الإدارية والوقائية والصحية، وعددًا من التدابير الاحترازية داخل مرافقها ومبانيها الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة كورونا.

ووضعت إدارة تعليم سراة عبيدة، في بوابتها الرئيسية وأمام المداخل؛ مواد التعقيم، ونقاط فحص وفرز على مداخل الإدارة؛ لقياس درجات حرارة الموظفين، وفرز وعزل الحالات التي قد تظهر عليها أعراض "لا سمح الله".

إضافة إلى تعقيم الإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة داخل مرافقها، وتقديم وبث الرسائل والإرشادات التوعوية، وتوفير متطلبات الوقاية الشخصية اللازمة من المعقمات والمطهرات والكمامات القماشية والمناديل الورقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العلكمي" يتفقّد الإجراءات الوقائية من "كورونا" بتعليم سراة عبيدة
سبق

يتابع مدير إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ جاهزية الإدارة ومبانيها من حيث النظافة والتعقيم، مع عودة الموظفين لمقرّات العمل.

جاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية من فيروس كورونا.

وأكد مدير تعليم سراة عبيدة، ضرورة إنجاز المعاملات مع التحول للنظام التقني في خدمة المستفيدين والمراجعين بدلًا من حضورهم.

وأشاد بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، نفذت مع عودة موظفيها لمقرات العمل، حزمةً من الإجراءات الإدارية والوقائية والصحية، وعددًا من التدابير الاحترازية داخل مرافقها ومبانيها الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة كورونا.

ووضعت إدارة تعليم سراة عبيدة، في بوابتها الرئيسية وأمام المداخل؛ مواد التعقيم، ونقاط فحص وفرز على مداخل الإدارة؛ لقياس درجات حرارة الموظفين، وفرز وعزل الحالات التي قد تظهر عليها أعراض "لا سمح الله".

إضافة إلى تعقيم الإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة داخل مرافقها، وتقديم وبث الرسائل والإرشادات التوعوية، وتوفير متطلبات الوقاية الشخصية اللازمة من المعقمات والمطهرات والكمامات القماشية والمناديل الورقية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:57 PM

"العلكمي" يتفقّد الإجراءات الوقائية من "كورونا" بتعليم سراة عبيدة

مع عودة الموظّفين لمقرّات العمل

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علي حفول - سراة عبيدة
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يتابع مدير إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ جاهزية الإدارة ومبانيها من حيث النظافة والتعقيم، مع عودة الموظفين لمقرّات العمل.

جاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية من فيروس كورونا.

وأكد مدير تعليم سراة عبيدة، ضرورة إنجاز المعاملات مع التحول للنظام التقني في خدمة المستفيدين والمراجعين بدلًا من حضورهم.

وأشاد بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، نفذت مع عودة موظفيها لمقرات العمل، حزمةً من الإجراءات الإدارية والوقائية والصحية، وعددًا من التدابير الاحترازية داخل مرافقها ومبانيها الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة كورونا.

ووضعت إدارة تعليم سراة عبيدة، في بوابتها الرئيسية وأمام المداخل؛ مواد التعقيم، ونقاط فحص وفرز على مداخل الإدارة؛ لقياس درجات حرارة الموظفين، وفرز وعزل الحالات التي قد تظهر عليها أعراض "لا سمح الله".

إضافة إلى تعقيم الإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة داخل مرافقها، وتقديم وبث الرسائل والإرشادات التوعوية، وتوفير متطلبات الوقاية الشخصية اللازمة من المعقمات والمطهرات والكمامات القماشية والمناديل الورقية.

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