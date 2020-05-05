تشكيل لجنة لتنظيم عمل "تعليم الرياض" التطوعي في القطاع الصحي

تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهيئة والتدريب والتقييم وفحص البيانات

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى منطقة الرياض برئاسته وعضوية عدد من مسؤولي ومشرفي الإدارة؛ وذلك في إطار تفعيل خطة مشروع التطوع لمنسوبي إدارة التعليم في القطاع الصحي.

وتتولى اللجنة مهام إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة، إلى جانب تشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب احتياج الجهة المستفيدة، كما تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، إضافة إلى التغطية والتوثيق الإعلامي وإعداد التقارير الدورية النهائية.

ووفقًا للقرار، تتكون اللجنة من: مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام نائبًا للرئيس، ومدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة عضوًا ومنسقًا، ورئيس النشاط الكشفي محمد المحمود عضوًا ومقررًا، وعضوية كل من مدير الإعلام التربوي علي الغامدي، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ومدير إدارة المباني سليمان العلوي، ومدير إدارة الأمن والسلامة حميدي العنزي، ومدير التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل، ومساعد مدير العلاقات العامة صالح الرعوجي، ومدير الخدمات العامة خالد السعران، ومديرة نشاط الطالبات إيمان الدريهم، ومديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، ومشرفة الصحة المدرسية هند الأحيدب.