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"تعظيم البلد الحرام" يطرح وظائفه الموسمية في رمضان والحج

دعا الشباب المكي الراغبين إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441هـ؛ مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الأول من ربيع الثاني المقبل ويستمر حتى آخر الشهر .

ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلدالحرام سعود الرحيلي؛ الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.

وقال: الأنشطة تشمل نشاط خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرينز

وأضاف: كما تشمل الأنشطة، نشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين، بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

مشروع تعظيم البلد الحرام وظائفه الموسمية رمضان والحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعظيم البلد الحرام" يطرح وظائفه الموسمية في رمضان والحج
سبق

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441هـ؛ مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الأول من ربيع الثاني المقبل ويستمر حتى آخر الشهر .

ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلدالحرام سعود الرحيلي؛ الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.

وقال: الأنشطة تشمل نشاط خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرينز

وأضاف: كما تشمل الأنشطة، نشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين، بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:09 PM

"تعظيم البلد الحرام" يطرح وظائفه الموسمية في رمضان والحج

دعا الشباب المكي الراغبين إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441هـ؛ مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الأول من ربيع الثاني المقبل ويستمر حتى آخر الشهر .

ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلدالحرام سعود الرحيلي؛ الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.

وقال: الأنشطة تشمل نشاط خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرينز

وأضاف: كما تشمل الأنشطة، نشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين، بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

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