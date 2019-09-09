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ذهبت للمستشفى فاقدة للذاكرة ولا تتكلم وهذا ما فعله أطباء مستشفى الحفر المركزي

بعد الفحوصات اكتشفوا وجود ورم كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة

تمكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من استئصال ورم دماغي لمسنّة في العقد الثامن من العمر، بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم المقدرة على الكلام، إضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط.
وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ، وجود ورم دماغي كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبيرة.
وجرى، خلال العملية التي استمرت 3 ساعات، فصْل الورم عن الأنسجة الدماغية والشرايين المتصلة به، واستئصاله بشكل كامل وبنجاح، وفي اليوم التالي استطاعت التعرف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تُذكر.
يُذكر أن صحة حفر الباطن قامت بتطوير قسم الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر زيارات مجدولة، وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

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ذهبت للمستشفى فاقدة للذاكرة ولا تتكلم وهذا ما فعله أطباء مستشفى الحفر المركزي
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من استئصال ورم دماغي لمسنّة في العقد الثامن من العمر، بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم المقدرة على الكلام، إضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط.
وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ، وجود ورم دماغي كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبيرة.
وجرى، خلال العملية التي استمرت 3 ساعات، فصْل الورم عن الأنسجة الدماغية والشرايين المتصلة به، واستئصاله بشكل كامل وبنجاح، وفي اليوم التالي استطاعت التعرف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تُذكر.
يُذكر أن صحة حفر الباطن قامت بتطوير قسم الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر زيارات مجدولة، وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:45 AM

ذهبت للمستشفى فاقدة للذاكرة ولا تتكلم وهذا ما فعله أطباء مستشفى الحفر المركزي

بعد الفحوصات اكتشفوا وجود ورم كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من استئصال ورم دماغي لمسنّة في العقد الثامن من العمر، بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم المقدرة على الكلام، إضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط.
وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ، وجود ورم دماغي كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبيرة.
وجرى، خلال العملية التي استمرت 3 ساعات، فصْل الورم عن الأنسجة الدماغية والشرايين المتصلة به، واستئصاله بشكل كامل وبنجاح، وفي اليوم التالي استطاعت التعرف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تُذكر.
يُذكر أن صحة حفر الباطن قامت بتطوير قسم الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر زيارات مجدولة، وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

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