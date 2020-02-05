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القيادة تعزي الرئيس الكيني في وفاة رئيس البلاد الأسبق

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

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القيادة تعزي الرئيس الكيني في وفاة رئيس البلاد الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:04 PM

القيادة تعزي الرئيس الكيني في وفاة رئيس البلاد الأسبق

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

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