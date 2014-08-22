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دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال

تستهدف تعزيز التنافسية الدولية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال؛ وذلك في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.

وبيَّن المكتب أن إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي، وفي ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.

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دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال
سبق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال؛ وذلك في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.

وبيَّن المكتب أن إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي، وفي ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:03 PM

دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال

تستهدف تعزيز التنافسية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال؛ وذلك في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.

وبيَّن المكتب أن إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي، وفي ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.

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