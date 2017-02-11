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"تعليم جدة" تقرر تغيير اسم مدرسة "محمد بن القاسم الثانوية" إلى "عبدالله الثقفي"

بعد موافقة وزير التعليم ‏وتقديرًا ووفاء لجهوده

أصدر الدكتور سعد المسعودي، المدير العام لتعليم جدة، قرارًا بتغيير اسم مدرسة محمد بن القاسم الثانوية (بنين) بشمال جدة إلى مدرسة عبدالله الثقفي -رحمه الله-، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم محافظة جدة سابقًا، ‏تقديرًا ووفاء لجهوده في خدمة التعليم، وذلك بعد موافقة نائب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان مدير تعليم مكة المكرمة وجدة سابقًا عبدالله الثقفي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 6 شوال من العام الماضي بعد تعرُّضه لوعكة صحية، أدت إلى وفاته.

وأصدر وزير التعليم قرارًا بتكليف عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي مديرًا لتعليم مكة المكرمة في يوم 22 من شهر رمضان الماضي.

وشغل "الثقفي" مديرًا لتعليم جدة أكثر 11 عامًا، وتدرج في العمل هناك معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا، وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة، وحقق عددًا من الإنجازات، منها: حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى السعودية، وحصوله على شخصية العام في مشروع "كيف نكون قدوة"، وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم، إضافة إلى عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها.

جدة وزارة التعليم المدير العام لتعليم جدة سعد المسعودي مدرسة عبدالله الثقفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جدة" تقرر تغيير اسم مدرسة "محمد بن القاسم الثانوية" إلى "عبدالله الثقفي"
سبق

أصدر الدكتور سعد المسعودي، المدير العام لتعليم جدة، قرارًا بتغيير اسم مدرسة محمد بن القاسم الثانوية (بنين) بشمال جدة إلى مدرسة عبدالله الثقفي -رحمه الله-، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم محافظة جدة سابقًا، ‏تقديرًا ووفاء لجهوده في خدمة التعليم، وذلك بعد موافقة نائب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان مدير تعليم مكة المكرمة وجدة سابقًا عبدالله الثقفي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 6 شوال من العام الماضي بعد تعرُّضه لوعكة صحية، أدت إلى وفاته.

وأصدر وزير التعليم قرارًا بتكليف عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي مديرًا لتعليم مكة المكرمة في يوم 22 من شهر رمضان الماضي.

وشغل "الثقفي" مديرًا لتعليم جدة أكثر 11 عامًا، وتدرج في العمل هناك معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا، وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة، وحقق عددًا من الإنجازات، منها: حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى السعودية، وحصوله على شخصية العام في مشروع "كيف نكون قدوة"، وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم، إضافة إلى عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:26 AM

"تعليم جدة" تقرر تغيير اسم مدرسة "محمد بن القاسم الثانوية" إلى "عبدالله الثقفي"

بعد موافقة وزير التعليم ‏وتقديرًا ووفاء لجهوده

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,510

أصدر الدكتور سعد المسعودي، المدير العام لتعليم جدة، قرارًا بتغيير اسم مدرسة محمد بن القاسم الثانوية (بنين) بشمال جدة إلى مدرسة عبدالله الثقفي -رحمه الله-، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم محافظة جدة سابقًا، ‏تقديرًا ووفاء لجهوده في خدمة التعليم، وذلك بعد موافقة نائب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكان مدير تعليم مكة المكرمة وجدة سابقًا عبدالله الثقفي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 6 شوال من العام الماضي بعد تعرُّضه لوعكة صحية، أدت إلى وفاته.

وأصدر وزير التعليم قرارًا بتكليف عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي مديرًا لتعليم مكة المكرمة في يوم 22 من شهر رمضان الماضي.

وشغل "الثقفي" مديرًا لتعليم جدة أكثر 11 عامًا، وتدرج في العمل هناك معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا، وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة، وحقق عددًا من الإنجازات، منها: حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى السعودية، وحصوله على شخصية العام في مشروع "كيف نكون قدوة"، وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم، إضافة إلى عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها.

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