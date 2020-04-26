"الربيعة": سيتم توفير كميات كبيرة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للتصدي لكورونا

من أكبر الشركات العالمية

قال الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس لجنة التفاوض والشراء في كلمته بمناسبة توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأجهزة والمواد الصحية، وشركة بي جي أي الصينية لتوفيرالمستلزمات والكوادر الصحية إنه وإنفاذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ، ونتيجة للمكالمة الهاتفية بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الصيني نتشرف اليوم بتوقيع اتفاقية هامة وإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأجهزة والمواد الصحية"نبكو"، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في شركة بي جي أي لتوفير تسعة ملايين فحص لتشخيص كورونا المستجدة شاملة الأجهزة والمستلزمات وعدد خمس مئة من الخبراء والأخصائيين والفنيين لإجراء تلك الفحوصات، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها تسعمائة وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي.

وقال: يشمل العقد إنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة في عدد من مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة إنتاجية عشرة آلاف فحص يومي قابلة للمضاعفة، كما أن العقد يشمل إجراء خمسين ألف فحص يومياً لتشخيص الحالات وإجراء الفحص المجتمعي الشامل، إضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ ـ بمشيئة الله ـ في دعم جهود الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

وأضاف: يأتي هذا العقد الهام إضافة الى ما قامت به لجنة التفاوض والشراء من تعميد عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية لشراء كميات إضافية من الكواشف والفحوصات، ليصل بذلك عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص تمثل قرابة 40% من سكان المملكة.

وقال: إن المتابعة الدؤوبة والاهتمام الكبير من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – يجسدان حرصهما الشديد على تجنيب مملكتنا الغالية وشعبها الوفي وكل من يعيش على ثراها الطاهر تبعات هذه الجائحة، ولا شك أن هذه الأرقام الكبيرة من الفحوصات تظهر بجلاء أن المملكة تسابق الزمن لتشخيص الحالات والعمل على عزلها بما يقلل مخاطر هذه الجائحة التي عمت العالم.

كما تؤكد لجنة التفاوض والشراء وفقاً للتوجيهات الكريمة أنها تسعى جاهدة لتوفير كميات كبيرة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد ١٩ من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في أسرع وقت ممكن، كما أن اللجنة تنسق مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى لتوفير الأسرة الثابتة والميدانية والقوى العاملة اللازمة لتشغيلها توازياً مع التوسع الكبير الذي تشهده تلك القطاعات، لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة.

إن توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية يؤكد متانة العلاقات السعودية الصينية العريقة وحرص قيادة البلدين العريقين على الاستجابة السريعة لحماية شعبيهما وشعوب العالم أجمع.

واختتم بقوله: أسأل الله تعالى أن يحفظ بعنايته مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه وسوء، وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الوفي الأمن والأمان، وأن يرفع البلاء والوباء عن وطننا هذا خاصة وبلدان العالم عامة.