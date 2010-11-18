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شاهد .. شجاعة رجل أمن تُنقذ شخصيْن من الغرق بجبل أدقس

من منسوبي "مدني المدينة" أخرجهما وأجرى لهما الإسعافات الأولية

في مشهد نبيل وشجاع نجح أحد منسوبي الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة في إنقاذ شابين كادا يتعرّضان للغرق بجبل أدقس بالمدينة المنوّرة، أمس السبت، وتمّ إخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أن أحد منسوبي "مدني المدينة" الجندي أول عادل المغامسي، صادف في أثناء وجوده للتنزه بجبل أدقس؛ ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنوّرة، أمس السبت، حالتَي غرق لشخصين.

وأضاف "الجهني"؛ بادر "المغامسي"؛ بمباشرة الحالة وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

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شاهد .. شجاعة رجل أمن تُنقذ شخصيْن من الغرق بجبل أدقس
سبق

في مشهد نبيل وشجاع نجح أحد منسوبي الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة في إنقاذ شابين كادا يتعرّضان للغرق بجبل أدقس بالمدينة المنوّرة، أمس السبت، وتمّ إخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أن أحد منسوبي "مدني المدينة" الجندي أول عادل المغامسي، صادف في أثناء وجوده للتنزه بجبل أدقس؛ ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنوّرة، أمس السبت، حالتَي غرق لشخصين.

وأضاف "الجهني"؛ بادر "المغامسي"؛ بمباشرة الحالة وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:47 AM

شاهد .. شجاعة رجل أمن تُنقذ شخصيْن من الغرق بجبل أدقس

من منسوبي "مدني المدينة" أخرجهما وأجرى لهما الإسعافات الأولية

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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في مشهد نبيل وشجاع نجح أحد منسوبي الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة في إنقاذ شابين كادا يتعرّضان للغرق بجبل أدقس بالمدينة المنوّرة، أمس السبت، وتمّ إخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أن أحد منسوبي "مدني المدينة" الجندي أول عادل المغامسي، صادف في أثناء وجوده للتنزه بجبل أدقس؛ ثالث أكبر جبال منطقة المدينة المنوّرة، أمس السبت، حالتَي غرق لشخصين.

وأضاف "الجهني"؛ بادر "المغامسي"؛ بمباشرة الحالة وإخراجهما وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم نقل أحدهما للمستشفى والآخر بصحة جيدة.

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