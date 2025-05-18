"العبدالعالي": 15549 فحصاً جديداً ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954
خلال المؤتمر الصحفي اليوم
قال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم عمل 15549 فحصاً جديداً في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954 فحصاً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي تكشف فيه "الصحة" عن آخر مستجدات كورونا في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
"العبدالعالي": 15549 فحصاً جديداً ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-18
قال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم عمل 15549 فحصاً جديداً في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954 فحصاً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي تكشف فيه "الصحة" عن آخر مستجدات كورونا في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:19 PM
"العبدالعالي": 15549 فحصاً جديداً ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954
قال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم عمل 15549 فحصاً جديداً في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954 فحصاً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي تكشف فيه "الصحة" عن آخر مستجدات كورونا في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.