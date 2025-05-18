"العبدالعالي": 15549 فحصاً جديداً ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954

خلال المؤتمر الصحفي اليوم

قال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم عمل 15549 فحصاً جديداً في المملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 601954 فحصاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي تكشف فيه "الصحة" عن آخر مستجدات كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.