النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية

خلال جولة رقابية وأتلفت 64 طناً من الأغذية مع شبهة تستر

أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.

وزارة التجارة إغلاق مستودع مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية
سبق

أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:22 AM

مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية

خلال جولة رقابية وأتلفت 64 طناً من الأغذية مع شبهة تستر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
785

أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات.

تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,951
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,367
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,580

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة