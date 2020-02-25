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إدارات التعليم في المجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي تعلق الدراسة غداً بسبب الغبار

استناداً لتحذير هيئة الأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات

علّقت إدارات التعليم في المجمعة وشقراء والدوادمي والزلفي الدراسة يوم غدٍ بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ مساء اليوم.

وذكرت الإدارات أنه: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع، وجهت الإدارات بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس تلك الإدارات.

فقد وجه مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار، وما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

ووجهت إدارتا التعليم بمحافظتي "المجمعة والزلفي" بتعليق الدراسة في جميع مدارسهم ليوم غدٍ الأربعاء وذلك بسبب الحالة الجوية المستمرة والآثار المترتبة عليها.

وفي التفاصيل فقد أوضحت إدارة تعليم المجمعة، أنه نظراً للحالة الجوية الحالية وموجة الغبار الكثيفة وحرصاً على سلامة الجميع، فقد وجه مدير التعليم يوسف الملحم، بتعليق الدراسة يوم غدٍ في جميع مدارس محافظة المجمعة "بنين وبنات".


كما أوضحت "تعليم الزلفي" أنه بسبب الحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد وجهت لجنة تعليق الدراسة بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام بتعليم الزلفي.

فهد الغبيوي عفيف فلاح الجوفان شقراء وزارة التعليم تعليم الدوادمي تعليم المجمعة تعليم الزلفي تعليم شقراء تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارات التعليم في المجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي تعلق الدراسة غداً بسبب الغبار
سبق

علّقت إدارات التعليم في المجمعة وشقراء والدوادمي والزلفي الدراسة يوم غدٍ بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ مساء اليوم.

وذكرت الإدارات أنه: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع، وجهت الإدارات بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس تلك الإدارات.

فقد وجه مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار، وما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

ووجهت إدارتا التعليم بمحافظتي "المجمعة والزلفي" بتعليق الدراسة في جميع مدارسهم ليوم غدٍ الأربعاء وذلك بسبب الحالة الجوية المستمرة والآثار المترتبة عليها.

وفي التفاصيل فقد أوضحت إدارة تعليم المجمعة، أنه نظراً للحالة الجوية الحالية وموجة الغبار الكثيفة وحرصاً على سلامة الجميع، فقد وجه مدير التعليم يوسف الملحم، بتعليق الدراسة يوم غدٍ في جميع مدارس محافظة المجمعة "بنين وبنات".


كما أوضحت "تعليم الزلفي" أنه بسبب الحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد وجهت لجنة تعليق الدراسة بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام بتعليم الزلفي.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:31 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:26 PM

إدارات التعليم في المجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي تعلق الدراسة غداً بسبب الغبار

استناداً لتحذير هيئة الأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات

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مجموعة من المحررين - الدوادمي
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علّقت إدارات التعليم في المجمعة وشقراء والدوادمي والزلفي الدراسة يوم غدٍ بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ مساء اليوم.

وذكرت الإدارات أنه: "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع، وجهت الإدارات بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس تلك الإدارات.

فقد وجه مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة؛ بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار، وما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

ووجهت إدارتا التعليم بمحافظتي "المجمعة والزلفي" بتعليق الدراسة في جميع مدارسهم ليوم غدٍ الأربعاء وذلك بسبب الحالة الجوية المستمرة والآثار المترتبة عليها.

وفي التفاصيل فقد أوضحت إدارة تعليم المجمعة، أنه نظراً للحالة الجوية الحالية وموجة الغبار الكثيفة وحرصاً على سلامة الجميع، فقد وجه مدير التعليم يوسف الملحم، بتعليق الدراسة يوم غدٍ في جميع مدارس محافظة المجمعة "بنين وبنات".


كما أوضحت "تعليم الزلفي" أنه بسبب الحالة الجوية المستمرة وللآثار المترتبة في المدارس، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد وجهت لجنة تعليق الدراسة بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء بجميع مدارس التعليم العام بتعليم الزلفي.

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