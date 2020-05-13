"خيرية الأفلاج" تواجه كورونا بصرف 3 ملايين مساعدات نقدية وعينية

مجلس الإدارة شكر المتبرعين وشركاء النجاح على وقفاتهم المشرفة والمسددة

أسهمت جمعية الأفلاج الخيرية خلال أزمة كورونا بتقديم مساعدات نقدية وعينية، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ريال.

وأكدت خيرية الأفلاج أنه بلغ مجموع المساعدات النقدية والعينية التي أسهمت بها الجمعية منذ بداية هذه الأزمة حتى هذا التاريخ (3.000.000) ريالا، اشتملت على (21) مبادرة.

‏من جهته، قدم مجلس الإدارة للجمعية شكره وتقديره إلى جميع المتبرعين وشركاء النجاح على وقفاتهم المشرفة والمسددة.