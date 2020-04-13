النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اتفاق خفض الإنتاج التاريخي.. ارتفاع أسعار النفط بآسيا

عقب تهاويها في خضم الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم

وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار النفط، صباح الإثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03 في المئة إلى 24.36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 في المئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولار (أي بارتفاع 5 في المئة)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولار.

واتفقت "أوبك" وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس)، مساء الأحد، خلال اجتماع عبر الفيديو، على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس) اتفقت، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي؛ لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بعد اتفاق خفض الإنتاج التاريخي.. ارتفاع أسعار النفط بآسيا
سبق

وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار النفط، صباح الإثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03 في المئة إلى 24.36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 في المئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولار (أي بارتفاع 5 في المئة)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولار.

واتفقت "أوبك" وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس)، مساء الأحد، خلال اجتماع عبر الفيديو، على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس) اتفقت، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي؛ لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:14 AM

بعد اتفاق خفض الإنتاج التاريخي.. ارتفاع أسعار النفط بآسيا

عقب تهاويها في خضم الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,190

وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار النفط، صباح الإثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03 في المئة إلى 24.36 دولار، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 في المئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولار (أي بارتفاع 5 في المئة)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولار.

واتفقت "أوبك" وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس)، مساء الأحد، خلال اجتماع عبر الفيديو، على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس) اتفقت، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي؛ لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة