تستهدف المبدعين.. شركة "ثقة" المالية تطرح مسابقة لتصميم شعار الشركة

15 ألفًا لأفضل تصميم وبمواصفات وشروط منها أن يكون متميزًا

أعلنت شركة "ثقة" المالية اليوم، عن طرحها مسابقةً لتصميم شعار الشركة تستهدف المبدعين والمبدعات من المصممين بجائزة مالية تبلغ (15.000) ريال سعودي لفائز واحد.

وأوضحت الشركة في تصريح لها، أنها تحت التأسيس وهي مؤسسة مالية تعمل وفق اللوائح وتشريعات هيئة سوق المال لإدارة الاستثمار وتشغيل الصناديق، وتستهدف تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقارية والملكيات الخاصة لطرحها بالسوق السعودي والموازي.

وبيّنت أن شروط المسابقة تتمثل في أن يكون الشعار متميزًا ولا يتشابه مع شعارات أخرى، وأن يتحمل المصمم الحقوق الملكية الفكرية، ويتم التنازل لصالح الشركة.

ولفتت الشركة إلى أن من الشروط أن يكون مقاس الشعار 20سم×20سم بدقة لا تقل عن 300 بكسل، وأن تكون تفاصيل الشعار واضحة عند تصغيره إلى مقاس (15مل×15مل)؛ مضيفًا أن يقدم المصمم نسختين للشعار (ملون- أبيض وأسود)، وأن يقدم المصمم بيانته كاملة (الاسم الثلاثي، والعنوان، وأرقام التواصل).

وحددت الشركة توقيت الانتهاء من التصميم وتسليمه؛ يوم الأحد 23 ربيع الثاني لعام 1443هـ، الموافق 28 نوفمبر لعام 2021، وترسل على البريد الإلكتروني (thiqa@etqaan.sa).

وبيّنت الشركة في ختام بيانها أنه في حال كانت التصاميم أقل من المستوى المأمول والمطلوب يحق للشركة إلغاء المسابقة، مؤملة أن يشاهد الجميع أعمالًا نوعية ومتميزة كما هو المعتاد من المصممين المبدعين.