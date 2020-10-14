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"مدني الباحة" تحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي العقيق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي العقيق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
12:53 PM

"مدني الباحة" تحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
247

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي العقيق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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