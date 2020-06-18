النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 9042 حالة

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9042 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7999 حالة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9042 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7999 حالة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:13 PM

المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 9042 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
169

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9042 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7999 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,201
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,855
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة