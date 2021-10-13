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وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

الموضوعات المطروحة اشتملت على تجديد مفهوم الخطاب الديني

عقد وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعهم السابع، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة؛ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع عديداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالَي الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي مقدمة هذه المواضيع؛ تجديد مفهوم الخطاب الديني، والتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول مجلس التعاون.

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وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع
سبق

عقد وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعهم السابع، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة؛ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع عديداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالَي الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي مقدمة هذه المواضيع؛ تجديد مفهوم الخطاب الديني، والتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول مجلس التعاون.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:59 PM

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

الموضوعات المطروحة اشتملت على تجديد مفهوم الخطاب الديني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعهم السابع، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة؛ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع عديداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالَي الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي مقدمة هذه المواضيع؛ تجديد مفهوم الخطاب الديني، والتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول مجلس التعاون.

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