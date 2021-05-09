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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

بما في ذلك خطة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء القادم، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

ويبحث الاجتماع، الاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في ساحاته، ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

منظمة التعاون الإسلامي

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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس
سبق

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء القادم، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

ويبحث الاجتماع، الاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في ساحاته، ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
08:50 PM

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

بما في ذلك خطة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تعقد منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء القادم، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

ويبحث الاجتماع، الاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في ساحاته، ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

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