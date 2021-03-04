النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. 980 جولة لفرع التجارة بعسير وتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية

خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من (25 فبراير إلى 3 مارس الجاري) أكثر من 980 جولة ميدانية على المنشآت التجاريه شملت المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. 980 جولة لفرع التجارة بعسير وتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من (25 فبراير إلى 3 مارس الجاري) أكثر من 980 جولة ميدانية على المنشآت التجاريه شملت المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:50 PM

بالصور.. 980 جولة لفرع التجارة بعسير وتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية

خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
54

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من (25 فبراير إلى 3 مارس الجاري) أكثر من 980 جولة ميدانية على المنشآت التجاريه شملت المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ورصدت "واس" في جولتها الميدانية تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، مع التأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق (توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,540
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,022

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة