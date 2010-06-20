النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناطق عدة.. ضبط 36 متعدياً على نظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي

"المالكي" داعياً للإبلاغ: الجهات المعنية طبّقت الإجراءات كافة بحقهم

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 36 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 16 مواطناً و20 مقيماً، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأساً من الإبل و2486 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمناطق عدة.. ضبط 36 متعدياً على نظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 36 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 16 مواطناً و20 مقيماً، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأساً من الإبل و2486 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
12:10 PM

بمناطق عدة.. ضبط 36 متعدياً على نظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي

"المالكي" داعياً للإبلاغ: الجهات المعنية طبّقت الإجراءات كافة بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
201

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 36 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 16 مواطناً و20 مقيماً، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأساً من الإبل و2486 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,159
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,904

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة