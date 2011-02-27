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10 آلاف نزيل استفادوا من "البيوت العائلية" في سجون المملكة

تجربة توفر بيئة ملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله بجناح فندقي

تعكس تجربة "البيوت العائلية" داخل السجون السعودية، الدور الأساسي للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا، بتوفير البيئة الأسرية الملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله يوماً كاملاً في جناح فندقي.

ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية، التي استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 10252 نزيلاً في مختلف الإصلاحيات بالمملكة، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات؛ لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.

واستعرض جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان "الجنادرية 32" تجربة البيوت العائلية، المخصصة لقضاء النزيل يوماً كاملاً برفقة عائلته داخل الإصلاحية، وما توفره للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية.

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10 آلاف نزيل استفادوا من "البيوت العائلية" في سجون المملكة
سبق

تعكس تجربة "البيوت العائلية" داخل السجون السعودية، الدور الأساسي للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا، بتوفير البيئة الأسرية الملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله يوماً كاملاً في جناح فندقي.

ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية، التي استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 10252 نزيلاً في مختلف الإصلاحيات بالمملكة، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات؛ لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.

واستعرض جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان "الجنادرية 32" تجربة البيوت العائلية، المخصصة لقضاء النزيل يوماً كاملاً برفقة عائلته داخل الإصلاحية، وما توفره للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:05 PM

10 آلاف نزيل استفادوا من "البيوت العائلية" في سجون المملكة

تجربة توفر بيئة ملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله بجناح فندقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعكس تجربة "البيوت العائلية" داخل السجون السعودية، الدور الأساسي للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا، بتوفير البيئة الأسرية الملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله يوماً كاملاً في جناح فندقي.

ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية، التي استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 10252 نزيلاً في مختلف الإصلاحيات بالمملكة، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات؛ لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.

واستعرض جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان "الجنادرية 32" تجربة البيوت العائلية، المخصصة لقضاء النزيل يوماً كاملاً برفقة عائلته داخل الإصلاحية، وما توفره للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية.

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