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الاتحاد يفتقد خدمات ويلفريد بوني لأسبوعين.. والفريق يحتفل بسلامة الملك

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول العاجي ويلفريد بوني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيخضع اللاعب حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.

و تأكد غياب ويلفريد بوني عن المباراة القادمة للاتحاد ضد أبها في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 4 أغسطس.

وفي سياق متصل احتفل أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كمكي بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يفتقد خدمات ويلفريد بوني لأسبوعين.. والفريق يحتفل بسلامة الملك
سبق

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول العاجي ويلفريد بوني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيخضع اللاعب حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.

و تأكد غياب ويلفريد بوني عن المباراة القادمة للاتحاد ضد أبها في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 4 أغسطس.

وفي سياق متصل احتفل أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كمكي بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:15 PM

الاتحاد يفتقد خدمات ويلفريد بوني لأسبوعين.. والفريق يحتفل بسلامة الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول العاجي ويلفريد بوني أظهرت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيخضع اللاعب حمدان الشمراني لمزيد من الفحوصات قبل تحديد التشخيص النهائي.

و تأكد غياب ويلفريد بوني عن المباراة القادمة للاتحاد ضد أبها في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها يوم 4 أغسطس.

وفي سياق متصل احتفل أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كمكي بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

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