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انقلبت التسلية لمأساة.. فقدت حياتها بمسابقة لتناول الكعك.. وهذا ما أكلته

لم تستطع التنفس

البداية كانت للتسلية ثم انقلبت التسلية إلى مأساة، هذا ملخص لقصة شابة دخلت مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية وللاحتفاظ بذكرى طريفة مع الحدث الغريب، لكن الأمر انتهى بمأساة فقدت على إثرها الفتاة صاحبة الـ23 عاماً حياتها.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإنه بعد أن ابتلعت الفتاة 3 فطائر خلال المسابقة التي أجريت في موسكو، اختنقت حتى الموت بعد أن التهمت صحنها كاملاً من الكعك، خلال منافسة مع متسابقين آخرين بالعاصمة الروسية.
ووفق شهود عيان بالمسابقة فقد حاولت الفتاة التنفس بكل ما أوتيت من قوة لكنها انهارت على الأرض بينما كان فمها مليئاً بالكعك، وسرعان ما هرع العاملون بالمسابقة وبعض صديقاتها الحاصلات على مؤهلات طبية لمساعدتها لكن بعد فوات الأوان.

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انقلبت التسلية لمأساة.. فقدت حياتها بمسابقة لتناول الكعك.. وهذا ما أكلته
سبق

البداية كانت للتسلية ثم انقلبت التسلية إلى مأساة، هذا ملخص لقصة شابة دخلت مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية وللاحتفاظ بذكرى طريفة مع الحدث الغريب، لكن الأمر انتهى بمأساة فقدت على إثرها الفتاة صاحبة الـ23 عاماً حياتها.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإنه بعد أن ابتلعت الفتاة 3 فطائر خلال المسابقة التي أجريت في موسكو، اختنقت حتى الموت بعد أن التهمت صحنها كاملاً من الكعك، خلال منافسة مع متسابقين آخرين بالعاصمة الروسية.
ووفق شهود عيان بالمسابقة فقد حاولت الفتاة التنفس بكل ما أوتيت من قوة لكنها انهارت على الأرض بينما كان فمها مليئاً بالكعك، وسرعان ما هرع العاملون بالمسابقة وبعض صديقاتها الحاصلات على مؤهلات طبية لمساعدتها لكن بعد فوات الأوان.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:20 PM

انقلبت التسلية لمأساة.. فقدت حياتها بمسابقة لتناول الكعك.. وهذا ما أكلته

لم تستطع التنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,666

البداية كانت للتسلية ثم انقلبت التسلية إلى مأساة، هذا ملخص لقصة شابة دخلت مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية وللاحتفاظ بذكرى طريفة مع الحدث الغريب، لكن الأمر انتهى بمأساة فقدت على إثرها الفتاة صاحبة الـ23 عاماً حياتها.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإنه بعد أن ابتلعت الفتاة 3 فطائر خلال المسابقة التي أجريت في موسكو، اختنقت حتى الموت بعد أن التهمت صحنها كاملاً من الكعك، خلال منافسة مع متسابقين آخرين بالعاصمة الروسية.
ووفق شهود عيان بالمسابقة فقد حاولت الفتاة التنفس بكل ما أوتيت من قوة لكنها انهارت على الأرض بينما كان فمها مليئاً بالكعك، وسرعان ما هرع العاملون بالمسابقة وبعض صديقاتها الحاصلات على مؤهلات طبية لمساعدتها لكن بعد فوات الأوان.

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