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"مستشفى العيون" يُنظم حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام بجدة

تضمنت العديد من المناشط الترفيهية المصاحبة

أقام مستشفى العيون بجدة حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام، بحضور مدير المستشفى الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، وذلك ضمن مبادرة اجتماعية أطُلق عليها اسم "عيدكم بأعيننا"، وتمت إقامتها بمبنى الليزر بالمستشفى.

المبادرة تضمنت العديد من المناشط الترفيهية المصاحبة، إضافة إلى تقديم الهدايا وبمشاركة من منسوبي المستشفى، علاوة على برنامج كشف النظر الذي حظي به الأبناء، واختتم البرنامج بعد ذلك بتناول وجبة الغداء.

وعن هذه المناسبة تحدث مدير المستشفى الدكتور خالد الثمالي قائلاً: "هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي ينظمها مستشفى العيون بجدة من منطلق واجب وطني وإنساني تجاه فئة غالية علينا من فئات المجتمع، ولقد حرصنا من خلالها على أن نشارك الأطفال فرحة العيد، وأن ندخل السرور على قلوبهم، وأرجو أن نكون قد وُفِّقنا في ذلك".

كما تحدث "عصام بانافع" أخصائي الكفالات بجمعية رعاية الأيتام قائلاً: "نحن في جمعية رعاية الأيتام بجدة سعيدون جداً بهذه المبادرة التعاونية، ونتقدم بالشكر الجزيل لمستشفى العيون بجدة على تقديم الاستضافة وإعداد برنامج المعايدة لأبنائنا، إضافة إلى تقديم فحوصات النظر، ونسأل الله لهم ولنا التوفيق لإنجاح المبادرة".

يشار إلى أن مبادرة "عيدكم بأعيننا" جاءت ضمن المبادرات المستمرة لمستشفى العيون بجدة، كما أنه حضر فيها المنسوبون من كافة الأقسام.

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"مستشفى العيون" يُنظم حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام بجدة
سبق

أقام مستشفى العيون بجدة حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام، بحضور مدير المستشفى الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، وذلك ضمن مبادرة اجتماعية أطُلق عليها اسم "عيدكم بأعيننا"، وتمت إقامتها بمبنى الليزر بالمستشفى.

المبادرة تضمنت العديد من المناشط الترفيهية المصاحبة، إضافة إلى تقديم الهدايا وبمشاركة من منسوبي المستشفى، علاوة على برنامج كشف النظر الذي حظي به الأبناء، واختتم البرنامج بعد ذلك بتناول وجبة الغداء.

وعن هذه المناسبة تحدث مدير المستشفى الدكتور خالد الثمالي قائلاً: "هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي ينظمها مستشفى العيون بجدة من منطلق واجب وطني وإنساني تجاه فئة غالية علينا من فئات المجتمع، ولقد حرصنا من خلالها على أن نشارك الأطفال فرحة العيد، وأن ندخل السرور على قلوبهم، وأرجو أن نكون قد وُفِّقنا في ذلك".

كما تحدث "عصام بانافع" أخصائي الكفالات بجمعية رعاية الأيتام قائلاً: "نحن في جمعية رعاية الأيتام بجدة سعيدون جداً بهذه المبادرة التعاونية، ونتقدم بالشكر الجزيل لمستشفى العيون بجدة على تقديم الاستضافة وإعداد برنامج المعايدة لأبنائنا، إضافة إلى تقديم فحوصات النظر، ونسأل الله لهم ولنا التوفيق لإنجاح المبادرة".

يشار إلى أن مبادرة "عيدكم بأعيننا" جاءت ضمن المبادرات المستمرة لمستشفى العيون بجدة، كما أنه حضر فيها المنسوبون من كافة الأقسام.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:06 PM

"مستشفى العيون" يُنظم حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام بجدة

تضمنت العديد من المناشط الترفيهية المصاحبة

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أقام مستشفى العيون بجدة حفل معايدة لأبناء جمعية رعاية الأيتام، بحضور مدير المستشفى الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، وذلك ضمن مبادرة اجتماعية أطُلق عليها اسم "عيدكم بأعيننا"، وتمت إقامتها بمبنى الليزر بالمستشفى.

المبادرة تضمنت العديد من المناشط الترفيهية المصاحبة، إضافة إلى تقديم الهدايا وبمشاركة من منسوبي المستشفى، علاوة على برنامج كشف النظر الذي حظي به الأبناء، واختتم البرنامج بعد ذلك بتناول وجبة الغداء.

وعن هذه المناسبة تحدث مدير المستشفى الدكتور خالد الثمالي قائلاً: "هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي ينظمها مستشفى العيون بجدة من منطلق واجب وطني وإنساني تجاه فئة غالية علينا من فئات المجتمع، ولقد حرصنا من خلالها على أن نشارك الأطفال فرحة العيد، وأن ندخل السرور على قلوبهم، وأرجو أن نكون قد وُفِّقنا في ذلك".

كما تحدث "عصام بانافع" أخصائي الكفالات بجمعية رعاية الأيتام قائلاً: "نحن في جمعية رعاية الأيتام بجدة سعيدون جداً بهذه المبادرة التعاونية، ونتقدم بالشكر الجزيل لمستشفى العيون بجدة على تقديم الاستضافة وإعداد برنامج المعايدة لأبنائنا، إضافة إلى تقديم فحوصات النظر، ونسأل الله لهم ولنا التوفيق لإنجاح المبادرة".

يشار إلى أن مبادرة "عيدكم بأعيننا" جاءت ضمن المبادرات المستمرة لمستشفى العيون بجدة، كما أنه حضر فيها المنسوبون من كافة الأقسام.

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