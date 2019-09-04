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وزير الدفاع الأمريكي السابق: هذا البلد هو الأكثر خطورة في العالم

"ماتيس": التطرف والانتشار السريع للترسانة النووية به مشكلة كبيرة

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، باكستان، أخطر بلد في العالم؛ بسبب تطرف المجتمع وزيادة الترسانة النووية بشكل سريع.
وقال ماتيس في كتابه الجديد الذي نزل للأسواق أمس الثلاثاء Call Sign Chaos: Learning to Leading: "من بين جميع البلدان التي تعاملت معها، أعتبر أن باكستان هي الأكثر خطورة".
وأوضح ماتيس، متحدثًا في مجلس العلاقات الدولية في نيويورك، أن "تطرف المجتمع، سبب الخطورة"؛ مشيرًا إلى أن "العسكريين الباكستانيين" يتفقون معه في نفس الرأي.

وقال، بحسب "سبوتنيك عربي": "إنهم يدركون ما يحدث، يفهمون ذلك. عندما يكون المجتمع متطرفًا، أضف إلى هذا الترسانة النووية الأسرع نموًّا في العالم، تفهمون لماذا أحد معتقداتي هو أننا بحاجة إلى التركيز على الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي، هذه هي المشكلة الأكبر الآن".

وكان ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع من بداية إدارة ترامب في يناير2017، واستقال في 31 ديسمبر 2018. بعد قرار ترامب في نهاية عام 2018، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وفي خطاب الاستقالة، أشار وزير الدفاع إلى عدد من الخلافات مع الرئيس ترامب.

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وزير الدفاع الأمريكي السابق: هذا البلد هو الأكثر خطورة في العالم
سبق

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، باكستان، أخطر بلد في العالم؛ بسبب تطرف المجتمع وزيادة الترسانة النووية بشكل سريع.
وقال ماتيس في كتابه الجديد الذي نزل للأسواق أمس الثلاثاء Call Sign Chaos: Learning to Leading: "من بين جميع البلدان التي تعاملت معها، أعتبر أن باكستان هي الأكثر خطورة".
وأوضح ماتيس، متحدثًا في مجلس العلاقات الدولية في نيويورك، أن "تطرف المجتمع، سبب الخطورة"؛ مشيرًا إلى أن "العسكريين الباكستانيين" يتفقون معه في نفس الرأي.

وقال، بحسب "سبوتنيك عربي": "إنهم يدركون ما يحدث، يفهمون ذلك. عندما يكون المجتمع متطرفًا، أضف إلى هذا الترسانة النووية الأسرع نموًّا في العالم، تفهمون لماذا أحد معتقداتي هو أننا بحاجة إلى التركيز على الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي، هذه هي المشكلة الأكبر الآن".

وكان ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع من بداية إدارة ترامب في يناير2017، واستقال في 31 ديسمبر 2018. بعد قرار ترامب في نهاية عام 2018، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وفي خطاب الاستقالة، أشار وزير الدفاع إلى عدد من الخلافات مع الرئيس ترامب.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:15 AM

وزير الدفاع الأمريكي السابق: هذا البلد هو الأكثر خطورة في العالم

"ماتيس": التطرف والانتشار السريع للترسانة النووية به مشكلة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، باكستان، أخطر بلد في العالم؛ بسبب تطرف المجتمع وزيادة الترسانة النووية بشكل سريع.
وقال ماتيس في كتابه الجديد الذي نزل للأسواق أمس الثلاثاء Call Sign Chaos: Learning to Leading: "من بين جميع البلدان التي تعاملت معها، أعتبر أن باكستان هي الأكثر خطورة".
وأوضح ماتيس، متحدثًا في مجلس العلاقات الدولية في نيويورك، أن "تطرف المجتمع، سبب الخطورة"؛ مشيرًا إلى أن "العسكريين الباكستانيين" يتفقون معه في نفس الرأي.

وقال، بحسب "سبوتنيك عربي": "إنهم يدركون ما يحدث، يفهمون ذلك. عندما يكون المجتمع متطرفًا، أضف إلى هذا الترسانة النووية الأسرع نموًّا في العالم، تفهمون لماذا أحد معتقداتي هو أننا بحاجة إلى التركيز على الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي، هذه هي المشكلة الأكبر الآن".

وكان ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع من بداية إدارة ترامب في يناير2017، واستقال في 31 ديسمبر 2018. بعد قرار ترامب في نهاية عام 2018، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وفي خطاب الاستقالة، أشار وزير الدفاع إلى عدد من الخلافات مع الرئيس ترامب.

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