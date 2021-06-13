إيطاليا.. 78 وفاة جديدة بـ"كورونا" ترفع حصيلة الموتى إلى 34.300
إجمالي الإصابات وصل إلى 236.651
سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 56 حالة أمس.
وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.
فيروس كورونا الجديد
إيطاليا.. 78 وفاة جديدة بـ"كورونا" ترفع حصيلة الموتى إلى 34.300
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-13
سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 56 حالة أمس.
وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:45 PM
إيطاليا.. 78 وفاة جديدة بـ"كورونا" ترفع حصيلة الموتى إلى 34.300
إجمالي الإصابات وصل إلى 236.651
سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 78 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 56 حالة أمس.
وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.