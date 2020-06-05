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جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة

3 جامعات سعودية تدخل المنافسة في القائمة العالمية

احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.

وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.

كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.

الجامعات السعودية

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جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة
سبق

احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.

وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.

كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:09 AM

جامعة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة براءات الاختراع بالولايات المتحدة

3 جامعات سعودية تدخل المنافسة في القائمة العالمية

A A A
خالد علي - جدة
2
1,749

احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة تضم 100 جامعة منحت براءات اختراع في الولايات المتحدة في عام 2019.

وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية بـ 225 براءة اختراع في العام الماضي، وفقاً للقائمة التي تصدرتها جامعة كاليفورنيا بـ 631 براءة اختراع، وفي المرتبة الثانية جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 355 براءة، فيما حلت ثالثاً جامعة تكساس بـ 276 براءة اختراع.

كما احتلت جامعة الملك سعود مراكز متقدمة في القائمة العالمية حيث جاءت في المرتبة الـ 27 بـ 85 براءة اختراع، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 82 بـ 34 براءة اختراع.

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