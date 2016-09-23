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"الحميدي" يستقبل الرحالتيْن "الهباش" و "الشهراني" بمناسبة اليوم الوطني 91

انطلقا في رحلة برعاية أمانة عسير لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، الرحالتين عبدالله الهباش وعلي الشهراني؛ وذلك بعد رحلتهما الأخيرة التي قاما بها احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني 91.

وأشاد "الحميدي"، خلال استقباله للرحالتين في مبنى الأمانة بالمبادرة الطيبة التي قام بها الرحالتان علي الشهراني وعبدالله الهباش، والتي حملت شعار "المشي الصحة و الوطن أمانة" برعاية أمانة عسير؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي؛ لما لها من فوائد تعود على الجسم بالنفع.

وانطلقت الرحلة من محافظة طريب وصولاً إلى مقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها، واستغرقت الرحلة أكثر من 15 ساعة سيرًا على الأقدام لمسافة 91 كم تعبيراً عن حب الوطن والاعتزاز به.

من جهتهما، عبّر "الهباش" و"الشهراني" عن سعادتهما بالحفاوة التي وجداها من قبل أمين المنطقة خلال استقباله لهما، مؤكديْن شعورهما بالفخر؛ نظير هذا الاهتمام التي توليه الحكومة بأبنائها.

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"الحميدي" يستقبل الرحالتيْن "الهباش" و "الشهراني" بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، الرحالتين عبدالله الهباش وعلي الشهراني؛ وذلك بعد رحلتهما الأخيرة التي قاما بها احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني 91.

وأشاد "الحميدي"، خلال استقباله للرحالتين في مبنى الأمانة بالمبادرة الطيبة التي قام بها الرحالتان علي الشهراني وعبدالله الهباش، والتي حملت شعار "المشي الصحة و الوطن أمانة" برعاية أمانة عسير؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي؛ لما لها من فوائد تعود على الجسم بالنفع.

وانطلقت الرحلة من محافظة طريب وصولاً إلى مقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها، واستغرقت الرحلة أكثر من 15 ساعة سيرًا على الأقدام لمسافة 91 كم تعبيراً عن حب الوطن والاعتزاز به.

من جهتهما، عبّر "الهباش" و"الشهراني" عن سعادتهما بالحفاوة التي وجداها من قبل أمين المنطقة خلال استقباله لهما، مؤكديْن شعورهما بالفخر؛ نظير هذا الاهتمام التي توليه الحكومة بأبنائها.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:14 PM

"الحميدي" يستقبل الرحالتيْن "الهباش" و "الشهراني" بمناسبة اليوم الوطني 91

انطلقا في رحلة برعاية أمانة عسير لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، الرحالتين عبدالله الهباش وعلي الشهراني؛ وذلك بعد رحلتهما الأخيرة التي قاما بها احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني 91.

وأشاد "الحميدي"، خلال استقباله للرحالتين في مبنى الأمانة بالمبادرة الطيبة التي قام بها الرحالتان علي الشهراني وعبدالله الهباش، والتي حملت شعار "المشي الصحة و الوطن أمانة" برعاية أمانة عسير؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي؛ لما لها من فوائد تعود على الجسم بالنفع.

وانطلقت الرحلة من محافظة طريب وصولاً إلى مقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها، واستغرقت الرحلة أكثر من 15 ساعة سيرًا على الأقدام لمسافة 91 كم تعبيراً عن حب الوطن والاعتزاز به.

من جهتهما، عبّر "الهباش" و"الشهراني" عن سعادتهما بالحفاوة التي وجداها من قبل أمين المنطقة خلال استقباله لهما، مؤكديْن شعورهما بالفخر؛ نظير هذا الاهتمام التي توليه الحكومة بأبنائها.

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