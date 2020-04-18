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"راية التوحيد" تضيء قلب أوروبا يوم الجمعة.. رسالة أمل وتضامن مع الشعوب

في وسط زيرمات السويسرية

في واحدة من أكثر رسائل التضامن والأمل بين شعوب الأرض، وكعادة السويسريين في إحياء الفعاليات بطريقة جديدة ومبتكرة، أقامت بلدية زيرمات السويسرية، وهي من أشهر الوجهات السياحية في سويسرا وأوروبا، فعالية عالمية كبرى منذ ظهور أزمة "كورونا" في العالم وفي سويسرا.

وخلال الفعالية، تقدم البلدية عرضاً مرئياً بأشعة الليزر تعرض من خلاله رموزاً مختلفة كل ليلة على جبل "ماترهورن" الأيقوني؛ بهدف بث الأمل وتعاون العالم ليكون هناك رمز مشترك.

وتتضامن زيرمات السويسرية مع جميع الذين يعانون حالياً، وامتناناً تجاه كل من يساعد في التغلب على الأزمة الحالية في العالم.

وجاء اختيار راية التوحيد والعلم السعودي ليشع نوراً وضياءً على جبل الماترهورن، الجبل السويسري الشهير، وأضيئت ليلة أمس الجمعة لإرسال رسالة أمل وتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وها هو جبل ماترهورن يتألق للسعوديين والعرب لنتغلب معاً على الأزمة الحالية، وعلى ارتفاع 1000 متر لترفرف راية التوحيد بالإضاءة الليزرية، ويراها مواطنو سويسرا من قلب زيرمات الساحرة.

سويسرا بلدية زيرمات السويسرية راية التوحيد العلم السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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"راية التوحيد" تضيء قلب أوروبا يوم الجمعة.. رسالة أمل وتضامن مع الشعوب
سبق

في واحدة من أكثر رسائل التضامن والأمل بين شعوب الأرض، وكعادة السويسريين في إحياء الفعاليات بطريقة جديدة ومبتكرة، أقامت بلدية زيرمات السويسرية، وهي من أشهر الوجهات السياحية في سويسرا وأوروبا، فعالية عالمية كبرى منذ ظهور أزمة "كورونا" في العالم وفي سويسرا.

وخلال الفعالية، تقدم البلدية عرضاً مرئياً بأشعة الليزر تعرض من خلاله رموزاً مختلفة كل ليلة على جبل "ماترهورن" الأيقوني؛ بهدف بث الأمل وتعاون العالم ليكون هناك رمز مشترك.

وتتضامن زيرمات السويسرية مع جميع الذين يعانون حالياً، وامتناناً تجاه كل من يساعد في التغلب على الأزمة الحالية في العالم.

وجاء اختيار راية التوحيد والعلم السعودي ليشع نوراً وضياءً على جبل الماترهورن، الجبل السويسري الشهير، وأضيئت ليلة أمس الجمعة لإرسال رسالة أمل وتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وها هو جبل ماترهورن يتألق للسعوديين والعرب لنتغلب معاً على الأزمة الحالية، وعلى ارتفاع 1000 متر لترفرف راية التوحيد بالإضاءة الليزرية، ويراها مواطنو سويسرا من قلب زيرمات الساحرة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:56 PM

"راية التوحيد" تضيء قلب أوروبا يوم الجمعة.. رسالة أمل وتضامن مع الشعوب

في وسط زيرمات السويسرية

A A A
خالد خليل - الرياض
8
18,955

في واحدة من أكثر رسائل التضامن والأمل بين شعوب الأرض، وكعادة السويسريين في إحياء الفعاليات بطريقة جديدة ومبتكرة، أقامت بلدية زيرمات السويسرية، وهي من أشهر الوجهات السياحية في سويسرا وأوروبا، فعالية عالمية كبرى منذ ظهور أزمة "كورونا" في العالم وفي سويسرا.

وخلال الفعالية، تقدم البلدية عرضاً مرئياً بأشعة الليزر تعرض من خلاله رموزاً مختلفة كل ليلة على جبل "ماترهورن" الأيقوني؛ بهدف بث الأمل وتعاون العالم ليكون هناك رمز مشترك.

وتتضامن زيرمات السويسرية مع جميع الذين يعانون حالياً، وامتناناً تجاه كل من يساعد في التغلب على الأزمة الحالية في العالم.

وجاء اختيار راية التوحيد والعلم السعودي ليشع نوراً وضياءً على جبل الماترهورن، الجبل السويسري الشهير، وأضيئت ليلة أمس الجمعة لإرسال رسالة أمل وتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وها هو جبل ماترهورن يتألق للسعوديين والعرب لنتغلب معاً على الأزمة الحالية، وعلى ارتفاع 1000 متر لترفرف راية التوحيد بالإضاءة الليزرية، ويراها مواطنو سويسرا من قلب زيرمات الساحرة.

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