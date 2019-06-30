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"صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران

تعهدت باستثمار 15 مليار دولار هناك ثم نقضت وعودها

يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".

وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".

في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران
سبق

يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".

وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".

في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:05 PM

"صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران

تعهدت باستثمار 15 مليار دولار هناك ثم نقضت وعودها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
33,040

يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".

وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".

في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,416
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,753
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,181

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