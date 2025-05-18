7 قتلى و40 مصاباً في استهداف قاعدة للمخابرات الأفغانية

"طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون، في تفجير سيارة ملغومة اليوم (الاثنين) قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في إقليم غزنة بوسط البلاد.

وأوضح مسؤول في الشرطة أن السيارة الملغومة استهدفت القاعدة في حوالى الساعة 4:30 صباحا، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم في إقليم غزنة.

وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 بينهم ستة جنود في هجوم لـ"طالبان" بشاحنة ملغومة استهدف مكتبا للجيش في إقليم باكتيا المجاور.