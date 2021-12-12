انقطاع للكهرباء بعدد من منازل حي مستورة بنجران

وتعهد بالعمل على إصلاحه بأسرع وقت

انقطع التيار الكهربائي بعدد من المنازل بحي مستورة شرق منطقة نجران، منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقال عدد من أهالي الحي في اتصال مع "سبق": إنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي في الحي.

وأضافوا أنهم اتصلوا بشركة الكهرباء منذ انقطاع التيار، وأخبروها بما حدث.

وجاء في رد الشركة السعودية للكهرباء أنها تعتذر عن انقطاع الخدمة بسبب عطل عام في الشبكة الكهربائية ويجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن.