القيادة تهنئ أندريس لوبيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المكسيكية المتحدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لأندريس مانويل لوبيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.