جهود أمنية مكثفة بجدة للقبض على مواطن أصاب آخر بطلق ناري

النافذة من جديد توثق الحادثة عبر مقطع فديو متداول وسط هتافات: استهدي بالله

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة جهودها في البحث عن جانٍ أطلق النار من سلاح رشاش على آخر وأصابه بساقه الأيمن ولم يتضح حتى الآن سبب الخلاف الذي أدى إلى إطلاق النار .

وتفصيلاً ومجدداً ومن "النافذة" أو الدريشة بالعامية وثّق شخص عبر مقطع فيديو لحظة إقدام مواطن في كيلو 14 في مدينة جدة على إطلاق النار من سلاح رشاش نحو آخر وأصابه في ساقه الأيمن ثم هدده وسط هتافات "استهدي بالله" ومحاولة من المتواجدين في الموقع لثنية عن إطلاق النار والذي استمر في إطلاق النار وتصويبها نحو الأرض باتجاه المجني عليه للمرة الثانية وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحجر بجدة .

وكانت النيابة العامة قد حذرت من حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقالت إنها تعد جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهراً.

وأكدت النيابة العامة أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وأكدت تطبيق أقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.