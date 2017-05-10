النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدهاس: "معابدة مكة" تشهد إقامة أول صلاة جمعة بعد المسجد الحرام قبل 156 عامًا

كانت ميناء بريًّا تفد إليه القوافل التجارية محمَّلة بالتمور والفواكه والخضراوات

كشف باحث تاريخي عن أول حي في مكة المكرمة يشهد إقامة أول صلاة للجمعة بعد أن كانت مقتصرة على المسجد الحرام فقط.

ولإقامة صلاة الجمعة لأول مرة بعد المسجد الحرام قصة، سردها الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة، لـ"سبق" بقوله: كانت صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام لأسباب عدة، منها صِغَر مكة المكرمة في ذلك الحين؛ فالأحياء القديمة فيها هي التي تقع حول موقع المسجد الحرام شمالاً، وحدها مقبرة المعلاة، وجنوبًا المسفلة، وغربًا الشبيكة وحارة الباب وما جاورها، وأجياد وما جاورها.

وأضاف "الدهاس": وكان حي المعابدة ضاحية من ضواحي مكة المكرمة، وتقطنه بعض قبائل الحجاز، وكان يمثل ميناء بريًّا، تفد إليه القوافل التجارية محمَّلة على الإبل، وحمولتها التمور والفواكه والخضراوات والحبوب. كما يفد إليه تجار المواشي، وينزلون في أحواش، وكان لكل حوش مسؤول، وهو السمسار الذي يستقبل القوافل، ويصرف تجارتها.

وأشار إلى أن شيخ المعابدة في ذلك الحين عام 1285 هـ هو الشيخ سالم بن سعد بن جنيدب، وعيّنه حاكم مكة المكرمة لإدارة أمور الحي والقبائل التي تسكن المعابدة وما جاورها. ولأن صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام فقد كان ذلك يشق على الكثير من أصحاب هذه القوافل؛ لذلك رأى الشيخ سالم أن يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في حي المعابدة في ربيع الآخر من عام 1285 هـ.

وبيَّن أن العلماء في ذلك الحين لم يتقبلوا هذا الأمر؛ فرفع إلى حاكم مكة المكرمة الذي شكل فريقًا من عدد من العلماء برئاسة الشيخ محمد سعيد بابصيل، واتجهوا إلى حي المعابدة لمعاينة هل هي متصلة بمكة أو حدودها الشرعية. وقد تبيّن أن المعابدة من ضمن حدود مكة المكرمة الشرعية؛ لذلك استدعى حاكم مكة الشيخ سالم بن جنيدب لمعرفة الأسباب التي دفعته لمثل هذا الأمر، فلما أوضح له الأسباب، وبرر ذلك بحرصه على أموال الناس ومصالحهم، اقتنعوا بذلك؛ استمرت صلاة الجمعة في المعابدة منذ ذلك الحين.

مكة المكرمة المسجد الحرام صلاة الجمعة حي المعابدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدهاس: "معابدة مكة" تشهد إقامة أول صلاة جمعة بعد المسجد الحرام قبل 156 عامًا
سبق

كشف باحث تاريخي عن أول حي في مكة المكرمة يشهد إقامة أول صلاة للجمعة بعد أن كانت مقتصرة على المسجد الحرام فقط.

ولإقامة صلاة الجمعة لأول مرة بعد المسجد الحرام قصة، سردها الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة، لـ"سبق" بقوله: كانت صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام لأسباب عدة، منها صِغَر مكة المكرمة في ذلك الحين؛ فالأحياء القديمة فيها هي التي تقع حول موقع المسجد الحرام شمالاً، وحدها مقبرة المعلاة، وجنوبًا المسفلة، وغربًا الشبيكة وحارة الباب وما جاورها، وأجياد وما جاورها.

وأضاف "الدهاس": وكان حي المعابدة ضاحية من ضواحي مكة المكرمة، وتقطنه بعض قبائل الحجاز، وكان يمثل ميناء بريًّا، تفد إليه القوافل التجارية محمَّلة على الإبل، وحمولتها التمور والفواكه والخضراوات والحبوب. كما يفد إليه تجار المواشي، وينزلون في أحواش، وكان لكل حوش مسؤول، وهو السمسار الذي يستقبل القوافل، ويصرف تجارتها.

وأشار إلى أن شيخ المعابدة في ذلك الحين عام 1285 هـ هو الشيخ سالم بن سعد بن جنيدب، وعيّنه حاكم مكة المكرمة لإدارة أمور الحي والقبائل التي تسكن المعابدة وما جاورها. ولأن صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام فقد كان ذلك يشق على الكثير من أصحاب هذه القوافل؛ لذلك رأى الشيخ سالم أن يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في حي المعابدة في ربيع الآخر من عام 1285 هـ.

وبيَّن أن العلماء في ذلك الحين لم يتقبلوا هذا الأمر؛ فرفع إلى حاكم مكة المكرمة الذي شكل فريقًا من عدد من العلماء برئاسة الشيخ محمد سعيد بابصيل، واتجهوا إلى حي المعابدة لمعاينة هل هي متصلة بمكة أو حدودها الشرعية. وقد تبيّن أن المعابدة من ضمن حدود مكة المكرمة الشرعية؛ لذلك استدعى حاكم مكة الشيخ سالم بن جنيدب لمعرفة الأسباب التي دفعته لمثل هذا الأمر، فلما أوضح له الأسباب، وبرر ذلك بحرصه على أموال الناس ومصالحهم، اقتنعوا بذلك؛ استمرت صلاة الجمعة في المعابدة منذ ذلك الحين.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:49 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:48 AM

الدهاس: "معابدة مكة" تشهد إقامة أول صلاة جمعة بعد المسجد الحرام قبل 156 عامًا

كانت ميناء بريًّا تفد إليه القوافل التجارية محمَّلة بالتمور والفواكه والخضراوات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
21,891

كشف باحث تاريخي عن أول حي في مكة المكرمة يشهد إقامة أول صلاة للجمعة بعد أن كانت مقتصرة على المسجد الحرام فقط.

ولإقامة صلاة الجمعة لأول مرة بعد المسجد الحرام قصة، سردها الدكتور فواز بن علي بن جنيدب الدهاس، المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة، لـ"سبق" بقوله: كانت صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام لأسباب عدة، منها صِغَر مكة المكرمة في ذلك الحين؛ فالأحياء القديمة فيها هي التي تقع حول موقع المسجد الحرام شمالاً، وحدها مقبرة المعلاة، وجنوبًا المسفلة، وغربًا الشبيكة وحارة الباب وما جاورها، وأجياد وما جاورها.

وأضاف "الدهاس": وكان حي المعابدة ضاحية من ضواحي مكة المكرمة، وتقطنه بعض قبائل الحجاز، وكان يمثل ميناء بريًّا، تفد إليه القوافل التجارية محمَّلة على الإبل، وحمولتها التمور والفواكه والخضراوات والحبوب. كما يفد إليه تجار المواشي، وينزلون في أحواش، وكان لكل حوش مسؤول، وهو السمسار الذي يستقبل القوافل، ويصرف تجارتها.

وأشار إلى أن شيخ المعابدة في ذلك الحين عام 1285 هـ هو الشيخ سالم بن سعد بن جنيدب، وعيّنه حاكم مكة المكرمة لإدارة أمور الحي والقبائل التي تسكن المعابدة وما جاورها. ولأن صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الحرام فقد كان ذلك يشق على الكثير من أصحاب هذه القوافل؛ لذلك رأى الشيخ سالم أن يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في حي المعابدة في ربيع الآخر من عام 1285 هـ.

وبيَّن أن العلماء في ذلك الحين لم يتقبلوا هذا الأمر؛ فرفع إلى حاكم مكة المكرمة الذي شكل فريقًا من عدد من العلماء برئاسة الشيخ محمد سعيد بابصيل، واتجهوا إلى حي المعابدة لمعاينة هل هي متصلة بمكة أو حدودها الشرعية. وقد تبيّن أن المعابدة من ضمن حدود مكة المكرمة الشرعية؛ لذلك استدعى حاكم مكة الشيخ سالم بن جنيدب لمعرفة الأسباب التي دفعته لمثل هذا الأمر، فلما أوضح له الأسباب، وبرر ذلك بحرصه على أموال الناس ومصالحهم، اقتنعوا بذلك؛ استمرت صلاة الجمعة في المعابدة منذ ذلك الحين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,075
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,976
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,171

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة