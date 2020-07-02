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صامطة.. الملاعب والصالات الرياضية تستأنف نشاطها ضمن البروتوكولات الاحترازية

بدأت الملاعب والمراكز والصالات الرياضية بمحافظة صامطة استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عنها واستئناف النشاط الرياضي تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة ضمن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، عادت النشاطات والمراكز الرياضية بصامطة لاستقبال مرتاديها مع الامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الملاعب والمراكز والصالات طيلة فترة وجودهم بها ضمانًا لسلامتهم مع حرص منسوبيها على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى.

وأشاد مرتادو الصالات الرياضية بالمحافظة بالإجراءات الاحترازية و"الضوابط " المطبقة التي تحافظ على سلامتهم معبّرين عن فرحتهم بعودة النشاط الرياضي مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع.

فيروس كورونا الجديد

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صامطة.. الملاعب والصالات الرياضية تستأنف نشاطها ضمن البروتوكولات الاحترازية
سبق

بدأت الملاعب والمراكز والصالات الرياضية بمحافظة صامطة استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عنها واستئناف النشاط الرياضي تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة ضمن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، عادت النشاطات والمراكز الرياضية بصامطة لاستقبال مرتاديها مع الامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الملاعب والمراكز والصالات طيلة فترة وجودهم بها ضمانًا لسلامتهم مع حرص منسوبيها على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى.

وأشاد مرتادو الصالات الرياضية بالمحافظة بالإجراءات الاحترازية و"الضوابط " المطبقة التي تحافظ على سلامتهم معبّرين عن فرحتهم بعودة النشاط الرياضي مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:24 PM

صامطة.. الملاعب والصالات الرياضية تستأنف نشاطها ضمن البروتوكولات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت الملاعب والمراكز والصالات الرياضية بمحافظة صامطة استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عنها واستئناف النشاط الرياضي تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة ضمن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، عادت النشاطات والمراكز الرياضية بصامطة لاستقبال مرتاديها مع الامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الملاعب والمراكز والصالات طيلة فترة وجودهم بها ضمانًا لسلامتهم مع حرص منسوبيها على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى.

وأشاد مرتادو الصالات الرياضية بالمحافظة بالإجراءات الاحترازية و"الضوابط " المطبقة التي تحافظ على سلامتهم معبّرين عن فرحتهم بعودة النشاط الرياضي مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع.

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