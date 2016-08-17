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خالد بن سلمان والبركاني يؤكّدان توحيد الصف اليمني لإنهاء الخطر الإيراني

استعرضا جهود "التحالف" على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة؛ للحفاظ على الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

كما تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن سلمان والبركاني يؤكّدان توحيد الصف اليمني لإنهاء الخطر الإيراني
سبق

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة؛ للحفاظ على الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

كما تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:30 AM

خالد بن سلمان والبركاني يؤكّدان توحيد الصف اليمني لإنهاء الخطر الإيراني

استعرضا جهود "التحالف" على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة؛ للحفاظ على الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

كما تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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