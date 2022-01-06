بقرار سعودي مسبب.. حظر استيراد الدواجن والبيض من الدنمارك

حظرٌ ثانٍ يلي حظر "ستافروبول" بروسيا الاتحادية ولنفس المنتجات

حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من منطقة "Central Denmark" بمملكة الدنمارك؛ وذلك بعد أن حظرت الشهر الماضي لحوم الدواجن والبيض من "ستافروبول" Stavropol بجمهورية روسيا الاتحادية؛ بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأعلنت الدنمارك، في منتصف نهاية أكتوبر الماضي، عن ظهور أولى حالات أنفلونزا الطيور عالية الأمراض في الدواجن، وأثبتت الدواجن في الدنمارك أنها مصابة بأنفلونزا الطيور عالية الضراوة.

وأعلنت عدة دول أوروبية -خلال فصل الشتاء الجاري- عن ظهور المرض لديها؛ منها إيطاليا والدنمارك والسويد وبريطانيا إلى جانب مناطق في روسيا.