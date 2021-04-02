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إصابة ضابطَيْن أمريكيَّيْن صدمهما شخص بسيارته أمام "الكابيتول"

السلطات اعتقلت شخصَيْن وأغلقت مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني

أُصيب اليوم الجمعة ضابطان من عناصر الشرطة الأمريكية المكلفة بحماية مبنى "الكابيتول" الذي يضم مقر الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد أن هاجمهما شخص بسيارته، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم اعتقال شخصَيْن مرتبطَيْن بحادث صدم الشرطيَّيْن، وتم نقل الضابطَيْن للمستشفى بعد أن صدمهما شخص أمام حاجز أمني. فيما أشارت معلومات أولية إلى وقوع جرحى بعد اختراق السيارة مبنى الكابيتول.

وأشارت الوسائل إلى حدوث إطلاق نار بعد اختراق السيارة حاجزًا أمنيًّا أمام مبنى الكابيتول، فيما تم إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب هذا التهديد الأمني.

وطالبت شرطة الكابيتول الأشخاص الموجودين داخل المبنى بعدم الخروج في الوقت الحالي، مع استمرار إغلاق جميع مباني الكونغرس بسبب التهديد الأمني، بينما أشارت إلى وجود مهاجم واحد في السيارة التي صدمت الحاجز الشمالي للمبنى.

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إصابة ضابطَيْن أمريكيَّيْن صدمهما شخص بسيارته أمام "الكابيتول"
سبق

أُصيب اليوم الجمعة ضابطان من عناصر الشرطة الأمريكية المكلفة بحماية مبنى "الكابيتول" الذي يضم مقر الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد أن هاجمهما شخص بسيارته، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم اعتقال شخصَيْن مرتبطَيْن بحادث صدم الشرطيَّيْن، وتم نقل الضابطَيْن للمستشفى بعد أن صدمهما شخص أمام حاجز أمني. فيما أشارت معلومات أولية إلى وقوع جرحى بعد اختراق السيارة مبنى الكابيتول.

وأشارت الوسائل إلى حدوث إطلاق نار بعد اختراق السيارة حاجزًا أمنيًّا أمام مبنى الكابيتول، فيما تم إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب هذا التهديد الأمني.

وطالبت شرطة الكابيتول الأشخاص الموجودين داخل المبنى بعدم الخروج في الوقت الحالي، مع استمرار إغلاق جميع مباني الكونغرس بسبب التهديد الأمني، بينما أشارت إلى وجود مهاجم واحد في السيارة التي صدمت الحاجز الشمالي للمبنى.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
08:51 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
09:38 PM

إصابة ضابطَيْن أمريكيَّيْن صدمهما شخص بسيارته أمام "الكابيتول"

السلطات اعتقلت شخصَيْن وأغلقت مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب اليوم الجمعة ضابطان من عناصر الشرطة الأمريكية المكلفة بحماية مبنى "الكابيتول" الذي يضم مقر الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد أن هاجمهما شخص بسيارته، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم اعتقال شخصَيْن مرتبطَيْن بحادث صدم الشرطيَّيْن، وتم نقل الضابطَيْن للمستشفى بعد أن صدمهما شخص أمام حاجز أمني. فيما أشارت معلومات أولية إلى وقوع جرحى بعد اختراق السيارة مبنى الكابيتول.

وأشارت الوسائل إلى حدوث إطلاق نار بعد اختراق السيارة حاجزًا أمنيًّا أمام مبنى الكابيتول، فيما تم إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب هذا التهديد الأمني.

وطالبت شرطة الكابيتول الأشخاص الموجودين داخل المبنى بعدم الخروج في الوقت الحالي، مع استمرار إغلاق جميع مباني الكونغرس بسبب التهديد الأمني، بينما أشارت إلى وجود مهاجم واحد في السيارة التي صدمت الحاجز الشمالي للمبنى.

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