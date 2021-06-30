النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتخبا السعودية وتونس يكملان المربع الذهبي لكأس العرب للشباب

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر توالياً، مساء يوم الأربعاء.

في المباراة الأولى، تعادل منتخب السعودية بهدف لمثله مع نظيره السنغالي، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي.

وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
منتخبا السعودية وتونس يكملان المربع الذهبي لكأس العرب للشباب
سبق

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر توالياً، مساء يوم الأربعاء.

في المباراة الأولى، تعادل منتخب السعودية بهدف لمثله مع نظيره السنغالي، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي.

وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:38 PM

منتخبا السعودية وتونس يكملان المربع الذهبي لكأس العرب للشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,112

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر توالياً، مساء يوم الأربعاء.

في المباراة الأولى، تعادل منتخب السعودية بهدف لمثله مع نظيره السنغالي، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي.

وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة