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بأقل من ٢٤ ساعة.. شرطة المدينة تفك لغز سرقة ٤٧٥ ألف ريال من منزل مواطن

كسر النافذة الزجاجية.. وتم القبض على الجناة واسترجاع المبلغ المسروق كاملًا

في أقل من أربع وعشرين ساعة تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائى؛ من فك لغز سرقة مبلغ مالي يتجاوز أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال من منزل أحد سكان المدينة، بعد كسر النافذة الزجاجية؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه بعد تلقي شرطة المدينة لبلاغ من مواطن عن سرقة مبلغ ٤٧٥ ألف ريال بعد كسر النافذة الزجاجية في منزله؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائى من كشف غموض السرقة.

وأضافت المعلومات أنه تم القبض على الجناة، وتم استرجاع المبلغ المسروق كاملًا وتقديم الجناة للنيابة العامة في أقل من أربع وعشرين ساعة من الحادثة.

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بأقل من ٢٤ ساعة.. شرطة المدينة تفك لغز سرقة ٤٧٥ ألف ريال من منزل مواطن
سبق

في أقل من أربع وعشرين ساعة تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائى؛ من فك لغز سرقة مبلغ مالي يتجاوز أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال من منزل أحد سكان المدينة، بعد كسر النافذة الزجاجية؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه بعد تلقي شرطة المدينة لبلاغ من مواطن عن سرقة مبلغ ٤٧٥ ألف ريال بعد كسر النافذة الزجاجية في منزله؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائى من كشف غموض السرقة.

وأضافت المعلومات أنه تم القبض على الجناة، وتم استرجاع المبلغ المسروق كاملًا وتقديم الجناة للنيابة العامة في أقل من أربع وعشرين ساعة من الحادثة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:29 PM

بأقل من ٢٤ ساعة.. شرطة المدينة تفك لغز سرقة ٤٧٥ ألف ريال من منزل مواطن

كسر النافذة الزجاجية.. وتم القبض على الجناة واسترجاع المبلغ المسروق كاملًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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في أقل من أربع وعشرين ساعة تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائى؛ من فك لغز سرقة مبلغ مالي يتجاوز أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال من منزل أحد سكان المدينة، بعد كسر النافذة الزجاجية؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه بعد تلقي شرطة المدينة لبلاغ من مواطن عن سرقة مبلغ ٤٧٥ ألف ريال بعد كسر النافذة الزجاجية في منزله؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائى من كشف غموض السرقة.

وأضافت المعلومات أنه تم القبض على الجناة، وتم استرجاع المبلغ المسروق كاملًا وتقديم الجناة للنيابة العامة في أقل من أربع وعشرين ساعة من الحادثة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,091
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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