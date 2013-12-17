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الفيحاء يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة أبها في كأس الملك

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية اليوم الجمعة، على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.

بدأ اللاعبون بالتمارين اللياقية والتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش، كما أجرى حراس المرمى تمارين على التمركز السليم، ورد الفعل السريع، والتصدي للكرات المباشرة.

فرض السيد رازوفيتش تمارين فنية وتكتيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق اللاعبون خلالها جملاً تكتيكية هجومية ودفاعية.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره أبها يوم الثلاثاء القادم، ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة أبها في كأس الملك
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية اليوم الجمعة، على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.

بدأ اللاعبون بالتمارين اللياقية والتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش، كما أجرى حراس المرمى تمارين على التمركز السليم، ورد الفعل السريع، والتصدي للكرات المباشرة.

فرض السيد رازوفيتش تمارين فنية وتكتيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق اللاعبون خلالها جملاً تكتيكية هجومية ودفاعية.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره أبها يوم الثلاثاء القادم، ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
08:56 PM

الفيحاء يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة أبها في كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية اليوم الجمعة، على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.

بدأ اللاعبون بالتمارين اللياقية والتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش، كما أجرى حراس المرمى تمارين على التمركز السليم، ورد الفعل السريع، والتصدي للكرات المباشرة.

فرض السيد رازوفيتش تمارين فنية وتكتيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق اللاعبون خلالها جملاً تكتيكية هجومية ودفاعية.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره أبها يوم الثلاثاء القادم، ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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