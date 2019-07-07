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نائب أمير جازان يعزي أبناء وذوي "اليحيوي" في وفاة والدهم

قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم؛ تعازيه ومواساته للشيخ حسين بن سلمان اليحيوي وأفراد أسرته في وفاة والدهم الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي، شيخ شمل قبائل آل يحي بمحافظة الداير، الذي توفي إثر معاناته مع المرض.

وعبّر نائب أمير جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لمحافظة الدائر بني مالك؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، منوهًا إلى الجهود والخدمات التي قدمها خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أبناء وذوو الفقيد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وألا يريه مكروهًا.

حضر العزاء محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل بالمحافظة.

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نائب أمير جازان يعزي أبناء وذوي "اليحيوي" في وفاة والدهم
سبق

قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم؛ تعازيه ومواساته للشيخ حسين بن سلمان اليحيوي وأفراد أسرته في وفاة والدهم الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي، شيخ شمل قبائل آل يحي بمحافظة الداير، الذي توفي إثر معاناته مع المرض.

وعبّر نائب أمير جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لمحافظة الدائر بني مالك؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، منوهًا إلى الجهود والخدمات التي قدمها خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أبناء وذوو الفقيد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وألا يريه مكروهًا.

حضر العزاء محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل بالمحافظة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:22 PM

نائب أمير جازان يعزي أبناء وذوي "اليحيوي" في وفاة والدهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم؛ تعازيه ومواساته للشيخ حسين بن سلمان اليحيوي وأفراد أسرته في وفاة والدهم الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي، شيخ شمل قبائل آل يحي بمحافظة الداير، الذي توفي إثر معاناته مع المرض.

وعبّر نائب أمير جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لمحافظة الدائر بني مالك؛ عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، منوهًا إلى الجهود والخدمات التي قدمها خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أبناء وذوو الفقيد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وألا يريه مكروهًا.

حضر العزاء محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل بالمحافظة.

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