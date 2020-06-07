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البحرين.. 362 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 412 شخصاً

"الصحة": العدد الإجمالي للحالات المتعافية 9468

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9468، وتسجيل 362 حالة قائمة جديدة منها 177 حالة لعمالة وافدة، و175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و10 حالات قادمة من الخارج.

وقالت إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 80 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5239 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5252 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. 362 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 412 شخصاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9468، وتسجيل 362 حالة قائمة جديدة منها 177 حالة لعمالة وافدة، و175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و10 حالات قادمة من الخارج.

وقالت إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 80 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5239 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5252 حالة قائمة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:57 PM

البحرين.. 362 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 412 شخصاً

"الصحة": العدد الإجمالي للحالات المتعافية 9468

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9468، وتسجيل 362 حالة قائمة جديدة منها 177 حالة لعمالة وافدة، و175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و10 حالات قادمة من الخارج.

وقالت إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 80 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5239 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5252 حالة قائمة.

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