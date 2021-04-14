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غانا: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا وتفرض منع التجول في منطقتين

مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين

أعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية بأن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.

من جهة أخرى أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وقال في كلمة له: "إن حكومته فرضت منع تجول في منطقتين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين."

غانا منع التجول فيروس كورونا الجديد

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غانا: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا وتفرض منع التجول في منطقتين
سبق

أعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية بأن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.

من جهة أخرى أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وقال في كلمة له: "إن حكومته فرضت منع تجول في منطقتين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين."

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:51 PM

غانا: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا وتفرض منع التجول في منطقتين

مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية بأن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.

من جهة أخرى أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وقال في كلمة له: "إن حكومته فرضت منع تجول في منطقتين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين."

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