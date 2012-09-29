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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

رابطة العالم الإسلامي تنعي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ الأسى والحزن بتلقيها نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتقدمت باسم معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وباسم هيئاتها ومجامعها ومجالسها العالمية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الفقيد ـ رحمه الله ـ، منوهةً بخدماته الجليلة لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
وسألت الرابطة المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة.

وفاة أمير الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رابطة العالم الإسلامي تنعي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
سبق

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ الأسى والحزن بتلقيها نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتقدمت باسم معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وباسم هيئاتها ومجامعها ومجالسها العالمية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الفقيد ـ رحمه الله ـ، منوهةً بخدماته الجليلة لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
وسألت الرابطة المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:27 PM

رابطة العالم الإسلامي تنعي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ الأسى والحزن بتلقيها نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتقدمت باسم معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وباسم هيئاتها ومجامعها ومجالسها العالمية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الفقيد ـ رحمه الله ـ، منوهةً بخدماته الجليلة لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
وسألت الرابطة المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة.

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